У Флориді почали розслідування у зв'язку з інцидентом з Boeing 737
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Американська влада почала розслідування у зв'язку з тим, що в п'ятницю літак Boeing 737 при посадці викотився за межі ЗПС бази ВМС США в Джексонвіллі. Про це прес-служба бази повідомила на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
"Розпочато розслідування в зв'язку з інцидентом", - констатується в заяві.
У ньому уточнюється, що на борту літака знаходилися 136 пасажирів і семеро членів екіпажу.
Раніше УНН повідомляв, що біля міста Джексонвіль в американському штаті Флорида літак Boeing 737 після приземлення виявився в річці. Лайнер з'їхав зі злітно-посадкової смуги. Представник аеродрому уточнив, що це був рейс, що летів з військово-морської бази в затоці Гуантанамо.