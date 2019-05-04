У Флориді почали розслідування у зв'язку з інцидентом з Boeing 737

КИЇВ. 4 травня. УНН. Американська влада почала розслідування у зв'язку з тим, що в п'ятницю літак Boeing 737 при посадці викотився за межі ЗПС бази ВМС США в Джексонвіллі. Про це прес-служба бази повідомила на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.