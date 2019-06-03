Во Флориде аллигатор ворвался в дом, разбив окно
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. В американском городе Клируотер во Флориде в дом ворвался трехметровый аллигатор, разбив окно. Об этом сообщает УНН со ссылкой CBS News.
Трехметровый аллигатор ночью ворвался в дом семьи через нижнее окно на кухне. Его заметил домовладелец и немедленно вызвал полицию. также на место происшествия прибыл специалист, который поймал аллигатора. В результате никто не пострадал.
Перед тем, как рептилию поймали, она успела устроить беспорядок на кухне, опрокинув стол и стулья.
Напомним, 65-летний Джои Хенни из штата Пенсильвания живет с двумя аллигаторами. Одного из них, Уолли, длиной 1,4 метра, мужчина зарегистрировал как животное эмоциональной поддержки, заметив, что оно обладает успокаивающим действием на людей.