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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 14484 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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7 марта, 06:35 • 109491 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136485 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144197 просмотра

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Во Флориде аллигатор ворвался в дом, разбив окно

Во Флориде аллигатор ворвался в дом, разбив окно

Киев  •  УНН

 • 25108 просмотра

КИЕВ. 3 июня. УНН. В американском городе Клируотер во Флориде в дом ворвался трехметровый аллигатор, разбив окно. Об этом сообщает УНН со ссылкой CBS News.

Трехметровый аллигатор ночью ворвался в дом семьи через нижнее окно на кухне. Его заметил домовладелец и немедленно вызвал полицию. также на место происшествия прибыл специалист, который поймал аллигатора. В результате никто не пострадал.

Перед тем, как рептилию поймали, она успела устроить беспорядок на кухне, опрокинув стол и стулья.

Напомним, 65-летний Джои Хенни из штата Пенсильвания живет с двумя аллигаторами. Одного из них, Уолли, длиной 1,4 метра, мужчина зарегистрировал как животное эмоциональной поддержки, заметив, что оно обладает успокаивающим действием на людей.

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