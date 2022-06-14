В Финляндии снесут последнего Ленина

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КИЕВ. 14 июня. УНН. В южном финском городе Котка решили демонтировать последний в стране памятник Ленину, пишет УНН со ссылкой на Yle.

Детали

Сообщатся, что Котка получил статую в подарок в 1979 году, но на протяжении многих лет она была предметом интенсивных общественных дебатов, особенно после вторжения россии в Украину в феврале текущего года.

Статуя несколько раз подвергалась актам вандализма, а еще до вторжения России в Украину в феврале она была предметом многолетних интенсивных дискуссий на местном уровне.

В предложениях, поданных как в городской, так и в муниципальный советы, утверждалось, что статую следует перенести в местный музей, поскольку памятник оскорбляет память людей, погибших в результате советских военных преступлений.

Находящийся в Котке музей Кюменлааксо попросил оставить статую на месте, но добавить к пьедесталу мемориальную доску с описанием ее истории.

Музей также предлагал передать статую музею Ленина в Тампере, но это предложение не было принято.

На заседании городского совета в понедельник, 13 июня, 41 голосом против 9 было принято решение о сносе памятника Ленину.

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