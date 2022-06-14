У Фінляндії знесуть останнього Леніна
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. У південному фінському місті Котка вирішили демонтувати останній у країні пам'ятник Леніну, пише УНН із посиланням на Yle.
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Повідомляться, що Котка отримав статую у подарунок у 1979 році, але протягом багатьох років вона була предметом інтенсивних суспільних дебатів, особливо після вторгнення росії в Україну у лютому поточного року.
Статуя кілька разів зазнавала актів вандалізму, а ще до вторгнення росії в Україну у лютому вона була предметом багаторічних інтенсивних дискусій на місцевому рівні.
У пропозиціях, поданих як до міської, так і до муніципальної ради, стверджувалося, що статую слід перенести до місцевого музею, оскільки пам'ятник ображає пам'ять людей, які загинули внаслідок радянських військових злочинів.
Музей Кюменлааксо, що знаходиться в Котці, попросив залишити статую на місці, але додати до п'єдесталу меморіальну дошку з описом її історії.
Музей також пропонував передати статую музею Леніна в Тампере, але ця пропозиція не була прийнята.
На засіданні міської ради у понеділок, 13 червня, 41 голосом проти 9 було ухвалено рішення про знесення пам'ятника Леніну.
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