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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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В Финляндии заморожены российские активы почти на 200 миллионов евро

Киев • УНН

 • 1049772 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН. Финское издание YLE сообщило, что в стране заморожены российские активы почти на 200 миллионов евро, которые могут передать Украине, информирует УНН.

В Финляндии заморожены российские активы почти на 200 миллионов евро

Детали

Санкции, введенные Западом, уже привели к тому, что российские олигархи обеднели на десятки миллиардов евро. По данным Bloomberg, самые богатые олигархи потеряли 95 млрд. долларов в прошлом году из-за санкций. Роман Абрамович, бывший владелец футбольной команды "Челси", потерял больше всех. Его состояние сократилось почти на 60%.

ЕС включил в свой санкционный список более 1300 россиян.

В Финляндии самый известный российский олигарх из санкционного списка ЕС – Геннадий Тимченко. Он является одним из владельцев столичной арены Helsinki-halli (бывшая Hartwall Arena).

Делами замороженных активов страны занимается Управление по взысканию долгов. На данный момент ведомство заморозило активы на сумму 187 млн. евро. Это недвижимость, акции, машины, яхты, самолеты. Разное имущество, имеющее ценность.

Напомним

Эстония уже в этом месяце планирует разработать юридическую базу для ареста российских активов и последующей передачи их Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на МИД Эстонии.

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