У Фінляндії заморожено російські активи майже на 200 мільйонів євро

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Санкції, запроваджені Заходом, вже призвели до того, що російські олігархи збідніли на десятки мільярдів євро. За даними Bloomberg, найбагатші олігархи втратили 95 млрд доларів минулого року через санкції. Роман Абрамович, колишній власник футбольної команди "Челсі", втратив найбільше. Його статки скоротилися майже на 60%.

ЄС включив до свого списку санкцій понад 1300 росіян.

У Фінляндії найвідоміший російський олігарх із списку санкцій ЄС – Геннадій Тимченко. Він є одним із власників столичної арени Helsinki-halli (колишня Hartwall Arena).

Справами заморожених активів країни займається Управління зі стягнення боргів. На цей момент відомство заморозило активи на суму 187 млн євро. Це нерухомість, акції, машини, яхти, літаки. Різне майно, що має цінність.

Нагадаємо

Естонія вже цього місяця планує розробити юридичну базу для арешту російських активів і подальшої передачі їх Україні. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на МЗС Естонії.