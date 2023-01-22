В Финляндии считают, что Германия согласится на поставку танков Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Председатель парламентского комитета по обороне Антти Хяккянен считает, что Германия рано или поздно согласится на поставку танков “Леопард” Украине. По словам Хяккянена, вопрос о танках бурно обсуждается в Германии. Кроме того, на нее давят другие страны НАТО. Об этом чиновник заявил в эфире одного из телеканалов Финляндии, передает УНН.
Детали
Финляндия, в свою очередь, не может отправить в Украину много танков, поскольку это значительно ослабит оборонительные силы страны. Там считают, что прежде всего, поставить танки должны страны Западной Европы, которые не имеют таких проблем с безопасностью, какие имеют финны.
“Понятно, что Финляндия должна сделать какой-то небольшой вклад, например, в виде обучения, подготовки технического персонала. Возможно, поставим несколько танков”, — сказал Хяккянен.
Он отказался называть точную цифру, однако предположил, что это будет “один или два” танка.
“Все страны НАТО прекрасно понимают, что Финляндия граничит с Россией. Здесь нет никаких вопросов. Финляндия не может ослабить свою оборонительную мощь. Другое дело, если каждая страна заявит, что она ничего не даст, тогда все мы знаем, что произойдет с Украиной”, — заметил председатель парламентского комитета по обороне Финляндии.
В оборонительных силах финнов сейчас 239 танков “Леопард”.
Напомним
Финляндия предоставит Украине двенадцатый пакет военной помощи, который будет больше, чем предыдущие. Его стоимость составляет более 400 миллионов евро.