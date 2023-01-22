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У Фінляндії вважають, що Німеччина погодиться на постачання танків Україні

Київ • УНН

 • 1164200 перегляди

КИЇВ. 22 січня. УНН. Голова парламентського комітету з оборони Антті Хяккянен вважає, що Німеччина рано чи пізно погодиться на постачання танків “Леопард” Україні. За словами Хяккянена, питання про танки бурхливо обговорюється у Німеччині. Крім того, на неї тиснуть інші країни НАТО. Про це чиновник заявив в ефірі одного з телеканалів Фінляндії, передакє УНН.

У Фінляндії вважають, що Німеччина погодиться на постачання танків Україні

Деталі

Фінляндія, своєю чергою, не може відправити в Україну багато танків, оскільки це значно послабить оборонні сили країни. Там вважають, що насамперед, поставити танки мають країни Західної Європи, які не мають таких проблем з безпекою, які мають фіни.

“Зрозуміло, що Фінляндія має зробити якийсь невеликий внесок, наприклад, у вигляді навчання, підготовки технічного персоналу. Можливо, поставимо кілька танків”, — сказав Хяккянен.

Він відмовився називати точну цифру, проте припустив, що це буде “один чи два” танки.

“Усі країни НАТО чудово розуміють, що Фінляндія межує з Росією. Тут жодних питань немає. Фінляндія неспроможна послабити свою оборонну міць. Інша річ, якщо кожна країна заявить, що вона нічого не дасть, тоді всі ми знаємо, що станеться з Україною”, — зауважив нолова парламентського комітету з оборони Фінляндії.

В оборонних силах фінів наразі 239 танків “Леопард”.

Нагадаємо

Фінляндія надасть Україні дванадцятий пакет військової допомоги, який буде більше, ніж попередні. Його вартість становить понад 400 мільйонів євро.

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