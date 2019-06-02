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6 марта, 19:19 • 136485 просмотра

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В Финляндии создали наушники из грибов и дрожжей

В Финляндии создали наушники из грибов и дрожжей

Киев  •  УНН

 • 15661 просмотра

КИЕВ. 2 июня. УНН. Финские дизайнеры совместно с учеными использовали грибок, биопластик из дрожжей и другие материалы, выращенные с помощью микроорганизмов, чтобы сделать наушники Korvaa, передает УНН со ссылкой на профильное издание Dezeen.

Разработка должна продемонстрировать весь потенциал синтетической биологии, которая объединяет классическую биологию с инженерией.

Сделать именно наушники решили из-за того, что при их производстве используются самые разнообразные неэкологичные материалы — от твердой пластмассы до гибкой сетки и мягкой ткани.

Каркас Korvaa сделан из пластика, выращенного на основе молочной кислоты и пекарских дрожжей. Этот материал хорошо разлагается и может использоваться для 3D-печати.

Подушечки сделаны из грибка, который образовывает воздушную пенку, а динамики покрыты сеткой из протеина на основе паучьего шелка. Остальные части наушников изготовили из целлюлозы.

Создатели отмечают, что их главной целью было исследование будущего продуктового дизайна. “Это, безусловно, лишь поверхностная демонстрация того, что мы можем сделать с помощью природных материалов в будущем”, — говорит один из разработчиков Томас Таллквист.

Напоминаем, китайский луноход исследовал мантию на обратной стороне Луны.

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