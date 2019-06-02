У Фінляндії створили навушники з грибів і дріжджів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. Фінські дизайнери спільно з вченими використовували грибок, біопластик з дріжджів і інші матеріали, вирощені за допомогою мікроорганізмів, щоб зробити навушники Korvaa, передає УНН з посиланням на профільне видання Dezeen.
Розробка повинна продемонструвати весь потенціал синтетичної біології, яка об’єднує класичну біологію з інженерією.
Зробити саме навушники вирішили через те, що при їх виробництві використовуються найрізноманітніші неекологічні матеріали — від твердої пластмаси до гнучкої сітки і м’якої тканини.
Каркас Korvaa зроблений з пластику, вирощеного на основі молочної кислоти і пекарських дріжджів. Цей матеріал добре розкладається і може використовуватися для 3D-друку.
Подушечки зроблені з грибка, який утворює повітряну пінку, а динаміки покриті сіткою з протеїну на основі павукового шовку. Решта частини навушників виготовили з целюлози.
Творці відзначають, що їх головною метою було дослідження майбутнього продуктового дизайну. “Це, безумовно, лише поверхнева демонстрація того, що ми можемо зробити за допомогою природних матеріалів в майбутньому”, — говорить один з розробників Томас Таллквіст.
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