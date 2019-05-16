Китайський місяцехід дослідив мантію на зворотньому боці Місяця
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Вчені представили результати аналізу проб, зібрані на зворотному боці Місяця китайським місяцеходом “Юйту-2”, повідомляє журнал Nature. Апарат, який здійснив посадку в кратері на дні басейну Південний полюс-Ейткен, зміг дослідити місячну матерію, пише УНН.
За даними дослідників, місяцехід виявив в мантії піроксени і олівіни — мінерали з високим вмістом заліза. Також наголошується, що кора Місяця складається переважно з плагіоклазу.
На думку вчених, потенційно падіння метеоритів, що призвели до утворення великих кратерів, може пробити кору і привести до того, що матерія з’явиться на поверхні планети.
60 років досліджень Місяця дозволили детально вивчити лише її кору, в той час як мантія, яка повинна містити більше важких елементів, таких як залізо і марганець, залишається недоступною для прямих досліджень. На даний момент учені не знають складупорід, що її формують.
Варто нагадати, що у перші дні 2019 року, Китай показав перші в історії фотографії зворотної сторони Місяця.