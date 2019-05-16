Китайский луноход исследовал мантию на обратной стороне Луны
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Ученые представили результаты анализа проб, собранные на обратной стороне Луны китайским луноходом “Юйту-2”, сообщает журнал Nature. Аппарат, который совершил посадку в кратере на дне бассейна Южный полюс-Эйткен, смог исследовать лунную материю, сообщает УНН.
По данным исследователей, луноход обнаружил в мантии пироксены и оливины — минералы с высоким содержанием железа. Также отмечается, что кора Луны состоит преимущественно из плагиоклаза.
По мнению ученых, потенциально падение метеоритов, приведших к образованию крупных кратеров, может пробить кору и привести к тому, что материя появится на поверхности планеты.
60 лет исследований Луны позволили детально изучить лишь ее кору, в то время как мантия, которая должна содержать больше тяжелых элементов, таких как железо и марганец, остается недоступной для прямых исследований. На данный момент ученые не знают состава формирующих ее пород.
Стоит напомнить, что в первые дни 2019 года, Китай показал первые в истории фотографии обратной стороны Луны.