В Финляндии разрабатывают вакцину от COVID-19 в виде назального спрея и капель

Детали

Начало испытаний было отложено, потому что вакцину доработали с учетом новых штаммов коронавируса.

Создатели препарата надеются, что вакцина, которую можно принимать в виде назального спрея или капель, сможет предотвратить заражение COVID-19.

В 2021 году в Финляндии основали компанию, которая разрабатывает и готовит к коммерческому распространению вакцину от коронавируса в виде назального спрея.

Напомним

В ВОЗ сообщили, что новый штамм коронавируса XBB.1.5 уже обнаружили в 29 странах. Министерство здравоохранения Украины сообщило о распространении нового штамма коронавирусной инфекции и напомнило, что лучший способ избежать тяжелого течения болезни — вакцинация.