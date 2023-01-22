В Финляндии разрабатывают вакцину от COVID-19 в виде назального спрея и капель
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Разработка финской назальной вакцины от коронавируса продвигается. Тестирование на людях препарата, разработанного компанией из Куопио, планируется начать в конце года. Там разрабатывают вакцину от COVID-19 в виде назального спрея и капель. Об этом сообщает финское издание Yle, передает УНН.
Детали
Начало испытаний было отложено, потому что вакцину доработали с учетом новых штаммов коронавируса.
Создатели препарата надеются, что вакцина, которую можно принимать в виде назального спрея или капель, сможет предотвратить заражение COVID-19.
В 2021 году в Финляндии основали компанию, которая разрабатывает и готовит к коммерческому распространению вакцину от коронавируса в виде назального спрея.
Напомним
В ВОЗ сообщили, что новый штамм коронавируса XBB.1.5 уже обнаружили в 29 странах. Министерство здравоохранения Украины сообщило о распространении нового штамма коронавирусной инфекции и напомнило, что лучший способ избежать тяжелого течения болезни — вакцинация.