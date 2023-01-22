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У Фінляндії розробляють вакцину від COVID-19 у вигляді назального спрею та капель

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 січня. УНН. Розробка фінської назальної вакцини від коронавірусу просувається. Тестування на людях препарату, розробленого компанією з Куопіо, планується розпочати наприкінці року. Там розробляють вакцину від COVID-19 у вигляді назального спрею та капель. Про це повідомляє фінське видання Yle, передає УНН.

У Фінляндії розробляють вакцину від COVID-19 у вигляді назального спрею та капель

Деталі

Початок випробувань було відкладено, тому що вакцину доопрацювали з урахуванням нових штамів коронавірусу.

Творці препарату сподіваються, що вакцина, яку можна приймати у вигляді назального спрею або крапель, зможе запобігти зараженню COVID-19.

У 2021 році у Фінляндії заснували компанію, яка розробляє та готує до комерційного розповсюдження вакцину від коронавірусу у вигляді назального спрею.

Нагадаємо

У ВООЗ повідомили, що новий штам коронавірусу XBB.1.5 вже виявили в 29 країнах. Міністерство охорони здоровʼя України повідомило про розповсюдження нового штаму коронавірусної інфекції та нагадало, що кращий спосіб уникнути важкого перебігу хвороби — вакцинація.

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