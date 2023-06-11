В Филадельфии обвалилось шоссе: под ним загорелся автомобиль

Детали

В заявлении городских властей говорится, что по предварительным данным, к возникновению пожара причастен грузовик-цистерна. О пострадавших не сообщается.

Из-под обломков обвалившегося участка северной полосы I-95, главной межштатной дороги на восточном побережье, пролегающей с севера на юг, поднимался дым.

Машины скорой помощи и работники пожарной службы отправились к огромному куску обгоревшего обрушившегося путепровода. Движение в обоих направлениях восьмиполосного шоссе было остановлено из-за беспокойства относительно структурной целостности остальных полос, направляющихся на юг.

Министр транспорта США Пит Буттигиг заявил, что закрытие I-95 окажет "значительное влияние" на регион и город Филадельфия. Буттигиг сообщил в Twitter, что он координирует усилия с региональными лидерами по восстановлению и восстановлению.

Официальные лица призвали местных жителей и гостей планировать альтернативные маршруты для поездок и пользоваться общественным транспортом.