В Филадельфии обвалилось шоссе: под ним загорелся автомобиль
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июня. УНН. В Филадельфии обвалилась часть крупной автомагистрали США после того, как под ней загорелся автомобиль, сообщили городские власти в воскресенье, пишет Reuters, передает УНН.
Детали
В заявлении городских властей говорится, что по предварительным данным, к возникновению пожара причастен грузовик-цистерна. О пострадавших не сообщается.
Из-под обломков обвалившегося участка северной полосы I-95, главной межштатной дороги на восточном побережье, пролегающей с севера на юг, поднимался дым.
Машины скорой помощи и работники пожарной службы отправились к огромному куску обгоревшего обрушившегося путепровода. Движение в обоих направлениях восьмиполосного шоссе было остановлено из-за беспокойства относительно структурной целостности остальных полос, направляющихся на юг.
Министр транспорта США Пит Буттигиг заявил, что закрытие I-95 окажет "значительное влияние" на регион и город Филадельфия. Буттигиг сообщил в Twitter, что он координирует усилия с региональными лидерами по восстановлению и восстановлению.
Официальные лица призвали местных жителей и гостей планировать альтернативные маршруты для поездок и пользоваться общественным транспортом.