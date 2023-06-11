У Філадельфії обвалилось шосе: під ним загорівся автомобіль
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. У Філадельфії обвалилась частина великої автомагістралі США після того, як під нею загорівся автомобіль, повідомила міська влада в неділю, пише Reuters, передає УНН.
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У заяві міської влади йдеться, що за попередніми даними, до виникнення пожежі причетна вантажівка-цистерна. Про постраждалих не повідомляється.
З-під уламків обваленої ділянки північної смуги I-95, головної міжштатної дороги на східному узбережжі, що пролягає з півночі на південь, підіймався дим.
Машини швидкої допомоги та робітники пожежної служби вирушили до величезного шматка обгорілого обваленого шляхопроводу. Рух в обох напрямках восьмисмугового шосе було зупинено через занепокоєння щодо структурної цілісності решти смуг, що прямують на південь.
Міністр транспорту США Піт Буттігіг заявив, що закриття I-95 матиме "значний вплив" на регіон і місто Філадельфія. Буттігіг повідомив у Twitter, що він координує зусилля з регіональними лідерами щодо відновлення та відновлення.
Офіційні особи закликали місцевих та гостей планувати альтернативні маршрути для поїздок і користуватися громадським транспортом.