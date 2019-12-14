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У фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" Шабана Умерова в СИЗО случился приступ

У фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" Шабана Умерова в СИЗО случился приступ

Киев  •  УНН

 • 13442 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. У фигуранта “дела Хизб ут-Тахрир” Шабана Умерова случился серьезный приступ во время пребывания в следственном изоляторе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страничку в в Facebook организации Крымская солидарность.

“В следственном изоляторе уже продолжительное время он испытывает боли в области сердца и жжение, это сопровождается головными болями, пересыханием во рту, ознобом, осложнённым дыханием. Несколько недель назад у него был достаточно серьёзный приступ. Благодаря сокамерникам ему удалось восстановить немножко своё состояние, то есть выйти из критического положения”, — сказал адвокат Назим Шейхмамбетов.

Он добавил, что в условиях СИЗО у Шабана Умерова обострились проблемы со здоровьем.

“Мы направили соответствующие заявления на имя начальника медсанчасти следственного изолятора и на адрес администрации следственного изолятора. Мы надеемся, что по этим заявлениям проведется соответствующая работа и будут приняты меры. В частности, будет оказана должная медицинская помощь моему подзащитному Умерову Шабан агъа. В целом Шабан агъа выглядит насколько можно так сказать, неплохо, но похудел. Передал всем слова благодарности за поддержку и за поддержку его семьи”, — отметил Назим Шейхмамбетов.

Он также добавил, что в пятницу 13 декабря, в отношении фигуранта второй симферопольской группы “дела Хизб ут-Тахрир” Шабана Умерова прошли следственные действия. В ходе процедуры был обнаружен ряд нарушений, относительно которых защитником были сделаны соответствующие замечания в протоколе: “Я бы отметил, что лица, которые были наряду с Шабан агъа представлены для опознания лица, имели значительные отличия. В частности, они не носили бороду, в то время как Умеров Шабан агъа её носит. Также эти лица были родом из центральной Азии. То есть для человека, живущего в Крыму, скорее всего будет очевидным то, что если уголовные дела ведутся против крымских татар, то визуально отличить крымского татарина от жителя центральной Азии можно безо всяких усилий”, — сказал адвокат.

Напомним, Шабан Умеров является активистом общественного объединения “Крымская солидарность”, занимался передачами политзаключённым. Он обвиняется по ч. 1 ст. 205.5 УК РФ (“Организация деятельности террористической организации”, до пожизненного лишения свободы) и находится под стражей с 27 марта 2019 года.

Также напомним, об ухудшении здоровья Шабана Умерова сообщалось 30 ноября.

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