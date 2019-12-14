У фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір" Шабана Умерова в СІЗО стався напад

“У слідчому ізоляторі вже тривалий час він відчуває болі в області серця і печіння, це супроводжується головними болями, пересиханням в роті, ознобом, ускладненим диханням. Кілька тижнів тому у нього був досить серйозний напад. Завдяки сусідам по камері йому вдалося відновити трошки свій стан, тобто вийти з критичного становища”, — сказав адвокат Назім Шейхмамбетов.

Він додав, що в умовах СІЗО у Шабана Умерова загострилися проблеми зі здоров’ям.

“Ми направили відповідні заяви на ім’я начальника медсанчастини слідчого ізолятора і на адресу адміністрації слідчого ізолятора. Ми сподіваємося, що за цими заявами проведеться відповідна робота і будуть вжиті заходи. Зокрема, буде надана належна медична допомога моєму підзахисному Умерову Шабан аг’а. В цілому Шабан аг’а виглядає наскільки можна так сказати, непогано, але схуд. Передав усім слова подяки за підтримку і за підтримку його сім’ї”, — зазначив Назім Шейхмамбетов.

Він також додав, що в п’ятницю 13 грудня, відносно фігуранта другої сімферопольської групи “справи Хізб ут-Тахрір” Шабана Умерова пройшли слідчі дії. В ході процедури був виявлений ряд порушень, щодо яких захисником були зроблені відповідні зауваження в протоколі: “Я б відзначив, що особи, які були поряд з Шабан аг’а представлені для впізнання особи, мали значні відмінності. Зокрема, вони не носили бороду, в той час як Умеров Шабан аг’а її носить. Також ці особи були родом з центральної Азії. Тобто для людини, що живе в Криму, швидше за все буде очевидним те, що якщо кримінальні справи ведуться проти кримських татар, то візуально відрізнити кримського татарина від жителя центральної Азії можна без жодних зусиль”, — сказав адвокат.

Нагадаємо, Шабан Умеров є активістом громадського об’єднання “Кримська солідарність”, займався передачами політв’язням. Він звинувачується за ч. 1 ст. 205.5 КК РФ (“Організація діяльності терористичної організації”, до довічного позбавлення волі) і знаходиться під вартою з 27 березня 2019 року.

Також нагадаємо, про погіршення здоров’я Шабана Умерова повідомлялося 30 листопада.