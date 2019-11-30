П'ять заарештованих кримських татар потребують термінової госпіталізації - адвокат
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Адвокат Назім Шейхмамбетов назвав прізвища п’яти заарештованих в анексованому Криму кримських татар, чий стан здоров’я погіршується в умовах СІЗО і хто потребує термінової госпіталізації, повідомляє УНН із посиланням на громадське об’єднання “Кримська солідарність”.
Адвокат наголошує, що негайне лікування необхідне фігурантам другої сімферопольської “справи Хізб ут-Тахрір” Сервету Газієву, Джемалю Гафарову, Шабану Умерову, Енверу Омерову і Асану Янікову.
У кожного з цих людей, за словами Шейхмамбетова, є хвороби, які вимагають або термінової операції, або невідкладної госпіталізації.
Нагадаємо, нещодавно Денісова закликала дипломатів захистити фігурантів “справи Хізб ут-Тахрір”.
Як повідомляв УНН, 27 березня 2019 року в окупованому Криму відбулись обшуки в будинках кримськотатарських активістів, у тому числі активістів громадського об’єднання “Кримська солідарність”. Загалом було затримано 24-х активістів.