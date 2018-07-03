В ФГВФЛ рассказали, станет ли Ощадбанк участником фонда
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. В Фонде гарантирования вкладов физических лиц рассчитывают на то, что Ощадбанк станет участником фонда. Об этом на брифинге сообщил директор-распорядитель ФГВФЛ Константин Ворушилин, передает корреспондент УНН.
"Мы попытались закрепить это требование в нашем законе, который существует, но его оттуда выбили. Позиция и МВФ, и Всемирного банка такова, что все банки должны быть участниками Фонда. Это надо либо менять законодательно, или если кто-то зайдет в миноритарную долю Ощадбанка. Сейчас этот вопрос будет вынесен в законе, который мы будем подавать осенью", - сказал Ворушилин.
Как уточнил он, это вопрос непростой.
"Я думаю, что до этого дойдет. В Ощадбанке есть понимание необходимости этого", - добавил руководитель Фонда.
Напомним, Фонд гарантирования вкладов физических лиц выступает за повышение гарантированной суммы возмещения до 400 тысяч гривен и даже до 800 тысяч гривен.