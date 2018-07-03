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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 90145 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 113504 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 134359 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 141149 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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В ФГВФЛ рассказали, станет ли Ощадбанк участником фонда

В ФГВФЛ рассказали, станет ли Ощадбанк участником фонда

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 июля. УНН. В Фонде гарантирования вкладов физических лиц рассчитывают на то, что Ощадбанк станет участником фонда. Об этом на брифинге сообщил директор-распорядитель ФГВФЛ Константин Ворушилин, передает корреспондент УНН.

"Мы попытались закрепить это требование в нашем законе, который существует, но его оттуда выбили. Позиция и МВФ, и Всемирного банка такова, что все банки должны быть участниками Фонда. Это надо либо менять законодательно, или если кто-то зайдет в миноритарную долю Ощадбанка. Сейчас этот вопрос будет вынесен в законе, который мы будем подавать осенью", - сказал Ворушилин.

Как уточнил он, это вопрос непростой.

"Я думаю, что до этого дойдет. В Ощадбанке есть понимание необходимости этого", - добавил руководитель Фонда.

Напомним, Фонд гарантирования вкладов физических лиц выступает за повышение гарантированной суммы возмещения до 400 тысяч гривен и даже до 800 тысяч гривен.

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