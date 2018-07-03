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У ФГВФО розповіли, чи стане Ощадбанк учасником фонду

У ФГВФО розповіли, чи стане Ощадбанк учасником фонду

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 липня. УНН. У Фонді гарантування вкладів фізичних осіб розраховують на те, що Ощадбанк стане учасником фонду. Про це на брифінгу повідомив директор-розпорядник ФГВФО Костянтин Ворушилін, передає кореспондент УНН.

“Ми спробували закріпити цю вимогу у нашому законі, який існує, але її звідти вибили. Позиція і МВФ, і Світового банку така, що усі банки мають бути учасниками Фонду. Це треба або міняти законодавчо, або якщо хтось зайде у міноритарну частку Ощадбанку. Наразі це питання буде винесено у законі, який ми подаватимемо восени”, — сказав Ворушилін.

Як уточнив він, це питання не просте.

“Я думаю, що до цього дійде. У Ощадбанку є розуміння потреби цього”, — додав керівник Фонду.

Нагадаємо, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виступає за підняття гарантованої суми відшкодування до 400 тисяч гривень та навіть до 800 тисяч гривень.

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