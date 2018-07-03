У ФГВФО виступають за збільшення гарантованої суми відшкодування

"Сподіваюсь, що восени ми прийдемо до того, що вийде наш законопроект у сесійний зал. І ми хочемо у цьому законопроекті усі ці речі прописати. Ми розуміємо, що для стабільності суспільства, для стабільності держави, для стабільності у банках, нам це треба робити. Треба повернутись на початкові позиції, які були в 2013 році", - сказав Ворушилін.

Як додав він, гарантовану суму відшкодування можна підняти до 400 тисяч грн. Більше того, можна підняти і до 800 тисяч грн, але для цього потрібні скоординовані дії усіх: правоохоронців, суддів.

"Я думаю, що восени ми увійдемо в дискусії з депутатами щодо цих питань. У профільному комітеті ВР є підтримка цього питання", - уточнив очільник ФГВФО.

Крім того, директор Фонду виступає за зняття гарантій із валютних вкладів.

"Я вважаю, що держава має гарантувати насамперед національну валюту", - зауважив Ворушилін.

Як повідомляв УНН, станом на 1 лютого 2018 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб відшкодував українцям 87 млрд 981,8 млн грн (починаючи із 2012 року).