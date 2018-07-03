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В ФГВФЛ выступают за повышение гарантированной суммы возмещения

В ФГВФЛ выступают за повышение гарантированной суммы возмещения

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 июля. УНН. Фонд гарантирования вкладов физических лиц выступает за повышение гарантированной суммы возмещения в 400 000 гривен и даже к 800 000 гривен. Об этом на брифинге сообщил директор-распорядитель Фонда гарантирования Константин Ворушилин, передает корреспондент УНН.

"Надеюсь, что осенью мы придем к тому, что выйдет наш законопроект в сессионный зал. И мы хотим в этом законопроекте все эти вещи прописать. Мы понимаем, что для стабильности общества, для стабильности государства, для стабильности в банках, нам это надо делать. Надо вернуться на исходные позиции, которые были в 2013 году", - сказал Ворушилин.

Как добавил он, гарантированную сумму возмещения можно поднять до 400 тысяч грн. Более того, можно поднять и до 800 тысяч грн, но для этого нужны скоординированные действия всех: правоохранителей, судей.

"Я думаю, что осенью мы войдем в дискуссии с депутатами по этим вопросам. В профильном комитете ВР является поддержка этого вопроса", - уточнил глава ФГВФЛ.

Кроме того, директор Фонда выступает за снятие гарантий по валютным вкладам.

"Я считаю, что государство должно гарантировать прежде всего национальную валюту", - отметил Ворушилин.

Как сообщал УНН, по состоянию на 1 февраля 2018 год Фонд гарантирования вкладов физических лиц возместил украинцам 87 млрд 981,8 млн грн (начиная с 2012 года).

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