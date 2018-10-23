В ФФУ подвели итоги недели массового футбола УЕФА в регионах Украины

"Это и различные турниры, и конкурсы, и соревнования и отдельные матчи, посвященные выдающимся представителям регионов. В общем такими акциями было охвачено десятки тысяч мальчиков и девочек, взрослых футболистов и футболисток, а также ветеранов футбола", - рассказали в ФФУ.

Подробнее ознакомиться с программой спортивных мероприятий, посвященных неделе массового футбола УЕФА, можно по ссылке здесь.

Напомним, как писал УНН, прокуратура Швейцарии опровергла наличие дел против Федерации футбола Украины.