В ФФУ подвели итоги недели массового футбола УЕФА в регионах Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. В конце сентября в Киеве и областях Украины прошли спортивные мероприятия, посвященные традиционному проекту - Неделя массового футбола УЕФА. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины, передает УНН.
"Это и различные турниры, и конкурсы, и соревнования и отдельные матчи, посвященные выдающимся представителям регионов. В общем такими акциями было охвачено десятки тысяч мальчиков и девочек, взрослых футболистов и футболисток, а также ветеранов футбола", - рассказали в ФФУ.
Подробнее ознакомиться с программой спортивных мероприятий, посвященных неделе массового футбола УЕФА, можно по ссылке здесь.
Напомним, как писал УНН, прокуратура Швейцарии опровергла наличие дел против Федерации футбола Украины.