У ФФУ підбили підсумки тижня масового футболу УЄФА у регіонах України
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Наприкінці вересня у Києві та областях України пройшли спортивні заходи, присвячені традиційному проекту - Тиждень масового футболу УЄФА. Про це повідомляє прес-служба Федерації Футболу України, передає УНН.
"Це і різноманітні турніри, і конкурси, і змагання й окремі матчі, присвячені видатним представникам регіонів. Загалом такими акціями було охоплено десятки тисяч хлопчиків та дівчаток, дорослих футболістів та футболісток, а також ветеранів футболу", - розповіли у ФФУ.
Детальніше ознайомитися із програмою спортивних заходів, присвячених тижню масового футболу УЄФА, можна за посиланням тут.
Нагадаємо, як писав УНН, прокуратура Швейцарії спростувала наявність справ проти Федерації футболу України.