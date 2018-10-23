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У ФФУ підбили підсумки тижня масового футболу УЄФА у регіонах України

У ФФУ підбили підсумки тижня масового футболу УЄФА у регіонах України

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Наприкінці вересня у Києві та областях України пройшли спортивні заходи, присвячені традиційному проекту - Тиждень масового футболу УЄФА. Про це повідомляє прес-служба Федерації Футболу України, передає УНН.

"Це і різноманітні турніри, і конкурси, і змагання й окремі матчі, присвячені видатним представникам регіонів. Загалом такими акціями було охоплено десятки тисяч хлопчиків та дівчаток, дорослих футболістів та футболісток, а також ветеранів футболу", - розповіли у ФФУ.

Детальніше ознайомитися із програмою спортивних заходів, присвячених тижню масового футболу УЄФА, можна за посиланням тут.

Нагадаємо, як писав УНН, прокуратура Швейцарії спростувала наявність справ проти Федерації футболу України. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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