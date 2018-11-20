В Facebook произошел масштабный сбой
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Сегодня, 20 ноября, около 15:10 произошел масштабный сбой в социальной сети Facebook. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Downdetector.
15:20 по киевскому времени пользователи Facebook жалуются, что не могут подключиться к серверу (45%), авторизироваться (33%), а также отправлять или получать сообщения (21%).
Проблемы есть в Мексике, Бельгии, Румынии, США (штат Флорида), Канаде, Сербии, Кипре, Венгрии, Беларуси, Болгарии, Хорватии, Австрии, Франции, Польши, Германии, Швейцарии, Италии, Греции.
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В Украине проблемы фиксируют в Киеве и Житомире, но они незначительны.
Как сообщал УНН, вчера вечером в приложении Messenger, с помощью которого пользователи могут обмениваться сообщениями, произошел сбой.