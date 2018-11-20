У Facebook стався масштабний збій
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Сьогодні, 20 листопада, близько 15:10 стався масштабний збій у соціальний мережі Facebook. Про це повідомляє УНН з посиланням на данні Downdetector.
15:20 за київським часом користувачі Facebook скаржаться, що не можуть під'єднатися до сервера (45%), авторизуватися (33%), а також відправляти або отримувати повідомлення (21%).
Проблеми є у Мексиці, Бельгії, Румунії, США (штат Флорида), Канаді, Сербії, Кіпрі, Угорщині, Білорусі, Болгарії, Хорватії, Австрії, Франції, Польщі, Німеччині, Швейцарії, Італії, Греції.
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В Україні проблеми фіксують в Києві та Житомирі, але вони незначні.
Як повідомляв УНН, вчора ввечері у додатку Messenger, за допомогою якого користувачі мають змогу обмінюватись повідомленнями, стався збій.