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У.Емери возглавил ФК "Пари Сен-Жермен"

У.Емери возглавил ФК "Пари Сен-Жермен"

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 июня. УНН. Испанский тренер Унаи Эмери заключил контракт с "ПСЖ" сроком на два года с опцией продления контракта на один год, передает УНН со ссылкой на сайт клуба из Парижа.

"Для меня большая честь возглавить "ПСЖ". В последние годы этот клуб стал одним из лучших в Европе, и я постараюсь помочь удовлетворить большие амбиции "ПСЖ", - рассказал У.Емери.

Отметим, что вместе с предыдущим клубом андалузской "Севильей" 44-летний наставник выигрывал в 2014, 2015 и 2016 годах Лигу Европы.

Напомним, что У.Емери имеет опыт главного тренера в испанской "Альмерии", "Валенсии", а также российскому "Спартаку".

Как сообщал УНН, 24 Июнь руководство гранда французского футбола "Пари Сен-Жермен" решило отправить в отставку 50-летнего тренера Лорана Блана.

Клуб достиг соглашения с Л.Блан о разрыве контракта. За досрочное расставание со специалистом катарскому президенту Насеру Аль-Хелаифи нужно будет заплатить 22 млн евро.

Отметим, что действующий контракт француза с парижским клубом был рассчитан до 2018 года.

Сообщается, что главным фаворитом в преемники Л.Блан считается экс-тренер испанской "Севильи" У.Емери.

Напомним, что Л.Блан руководил "ПСЖ" с 2013 года, выиграв с парижанами три чемпионата Франции, два Кубка страны, три Кубка французской лиги и три Суперкубка страны. Однако самым высоким результатом команды в Лиге чемпионов стал выход в четвертьфинал. До этого специалист выигрывал чемпионство Франции с "Бордо" (2008-09).

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