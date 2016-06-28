У.Емери возглавил ФК "Пари Сен-Жермен"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июня. УНН. Испанский тренер Унаи Эмери заключил контракт с "ПСЖ" сроком на два года с опцией продления контракта на один год, передает УНН со ссылкой на сайт клуба из Парижа.
"Для меня большая честь возглавить "ПСЖ". В последние годы этот клуб стал одним из лучших в Европе, и я постараюсь помочь удовлетворить большие амбиции "ПСЖ", - рассказал У.Емери.
Отметим, что вместе с предыдущим клубом андалузской "Севильей" 44-летний наставник выигрывал в 2014, 2015 и 2016 годах Лигу Европы.
Напомним, что У.Емери имеет опыт главного тренера в испанской "Альмерии", "Валенсии", а также российскому "Спартаку".
Как сообщал УНН, 24 Июнь руководство гранда французского футбола "Пари Сен-Жермен" решило отправить в отставку 50-летнего тренера Лорана Блана.
Клуб достиг соглашения с Л.Блан о разрыве контракта. За досрочное расставание со специалистом катарскому президенту Насеру Аль-Хелаифи нужно будет заплатить 22 млн евро.
Отметим, что действующий контракт француза с парижским клубом был рассчитан до 2018 года.
Сообщается, что главным фаворитом в преемники Л.Блан считается экс-тренер испанской "Севильи" У.Емери.
Напомним, что Л.Блан руководил "ПСЖ" с 2013 года, выиграв с парижанами три чемпионата Франции, два Кубка страны, три Кубка французской лиги и три Суперкубка страны. Однако самым высоким результатом команды в Лиге чемпионов стал выход в четвертьфинал. До этого специалист выигрывал чемпионство Франции с "Бордо" (2008-09).