У.Емері очолив ФК "Парі Сен-Жермен"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. Іспанський тренер Унаї Емері заключив контракт із “ПСЖ” терміном на два роки із опцією продовження контракту на один рік, передає УНН з посиланням на сайт клубу з Парижу.
“Для мене велика честь очолити “ПСЖ”. В останні роки цей клуб став одним з кращих в Європі, і я постараюся допомогти задовольнити великі амбіції “ПСЖ”, — розповів У.Емері.
Відзначимо, що разом із попереднім клубом андалузькою “Севільєю” 44-річний наставник вигравав у 2014, 2015 і 2016 роках Лігу Європи.
Нагадаємо, що У.Емері має досвід головного тренера в іспанській “Альмерії”, “Валенсії”, а також російському “Спартаку”.
Як повідомляв УНН, 24 червня керівництво гранда французького футболу “Парі Сен-Жермен” вирішило відправити у відставку 50-річного тренера Лорана Блана.
Клуб досяг угоди з Л.Бланом про розрив контракту. За дострокове розставання із спеціалістом катарському президенту Насеру Аль-Хелаіфі потрібно буде заплатити 22 млн євро.
Зазначимо, що чинний контракт француза з паризьким клубом був розрахований до 2018 року.
Повідомляється, що головним фаворитом у наступники Л.Блана вважається екс-тренер іспанської “Севільї” У.Емері.
Нагадаємо, що Л.Блан керував “ПСЖ” з 2013 року, вигравши з парижанами три чемпіонати Франції, два Кубка країни, три Кубка французької ліги і три Суперкубка країни. Однак найвищим результатом команди у Лізі чемпіонів став вихід у чвертьфінал. До цього фахівець вигравав чемпіонство Франції із “Бордо” (2008-09).