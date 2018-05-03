В Джорджии разбился американский военный самолет
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Девять человек находились на борту военно-транспортного самолета С-130 Hercules, в среду упал в районе города Саванна (штат Джорджия). Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителей Национальной гвардии Пуэрто-Рико, передает УНН.
Информации о том, что кто-то из пассажиров на борту людей пережил катастрофу, пока не поступало. Ранее сообщалось, что в результате происшествия погибли не менее пяти человек.
“Да, мы можем подтвердить, что это был самолет национальной гвардии. Это все, что мы знаем на данный момент”, — сказала представитель пресс-службы ВВС США, отвечая на вопрос о падении самолета С-130.
Самолет был приписан к 156-го авиационному подразделению Национальной гвардии Пуэрто-Рико. Он направлялся в штат Аризона.
В Twitter ассоциация профессиональных пожарных города Саванны опубликовала фотографию с места происшествия. Там изображен хвост самолета, лежащий рядом с дорогой. За ним виден огонь и черный дым.
Как сообщал УНН, в Австрии упал легкомоторный самолет, есть погибшие.