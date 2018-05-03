У Джорджії розбився американський військовий літак
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Дев’ять чоловік знаходилися на борту військово-транспортного літака С-130 Hercules, який в середу впав в районі міста Саванна (штат Джорджія). Про це повідомив телеканал CNN з посиланням на представників Національної гвардії Пуерто-Ріко, передає УНН.
Інформації про те, що хтось із пасажирів на борту людей пережив катастрофу, поки не надходило. Раніше повідомлялося, що в результаті події загинули не менше п’яти осіб.
“Так, ми можемо підтвердити, що це був літак національної гвардії. Це все, що ми знаємо на даний момент”, — сказала представник прес-служби ВПС США, відповідаючи на питання про падіння літака С-130.
Літак був приписаний до 156-го авіаційного підрозділу Національної гвардії Пуерто-Ріко. Він прямував до штату Арізона.
У Twitter асоціація професійних пожежних міста Савани опублікувала фотографію з місця події. Там зображений хвіст літака, що лежить поруч з дорогою. За ним видно вогонь і чорний дим.
Як повідомляв УНН, в Австрії впав легкомоторний літак, є загиблі.