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У Джорджії розбився американський військовий літак

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. Дев’ять чоловік знаходилися на борту військово-транспортного літака С-130 Hercules, який в середу впав в районі міста Саванна (штат Джорджія). Про це повідомив телеканал CNN з посиланням на представників Національної гвардії Пуерто-Ріко, передає УНН.

У Джорджії розбився американський військовий літак

Інформації про те, що хтось із пасажирів на борту людей пережив катастрофу, поки не надходило. Раніше повідомлялося, що в результаті події загинули не менше п’яти осіб.

“Так, ми можемо підтвердити, що це був літак національної гвардії. Це все, що ми знаємо на даний момент”, — сказала представник прес-служби ВПС США, відповідаючи на питання про падіння літака С-130.

Літак був приписаний до 156-го авіаційного підрозділу Національної гвардії Пуерто-Ріко. Він прямував до штату Арізона.

У Twitter асоціація професійних пожежних міста Савани опублікувала фотографію з місця події. Там зображений хвіст літака, що лежить поруч з дорогою. За ним видно вогонь і чорний дим.

Як повідомляв УНН, в Австрії впав легкомоторний літак, є загиблі.

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