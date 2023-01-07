В Джанкое заметили эшелон с боевыми машинами десанта рф в сторону материковой Украины - журналист

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«В Джанкое сегодня (6 января – ред.) заметили эшелон с 30-ю боевыми машинами десанта на платформах. Стоит на рельсах в сторону материковой Украины. Непонятно, будут ли его разгружать здесь, или погонят дальше», - написал Цаплиенко.

Дополнение

Украинская разведка ранее сообщала, что российская федерация начала передислоцировать на север Крыма новые военные подразделения для удержания оккупированных территорий.

5 января сообщалось, что в оккупированном Крыму на заводе “Крымский титан” зафиксировано размещение российской техники и войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ).