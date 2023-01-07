В Джанкое заметили эшелон с боевыми машинами десанта рф в сторону материковой Украины - журналист
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. В Джанкое во временно оккупированном Крыму заметили эшелон с 30-ю боевыми машинами десанта рф на платформах. Стоит на рельсах в сторону материковой Украины. Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко в Telegram, передает УНН.
Цитата
«В Джанкое сегодня (6 января – ред.) заметили эшелон с 30-ю боевыми машинами десанта на платформах. Стоит на рельсах в сторону материковой Украины. Непонятно, будут ли его разгружать здесь, или погонят дальше», - написал Цаплиенко.
Дополнение
Украинская разведка ранее сообщала, что российская федерация начала передислоцировать на север Крыма новые военные подразделения для удержания оккупированных территорий.
5 января сообщалось, что в оккупированном Крыму на заводе “Крымский титан” зафиксировано размещение российской техники и войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ).