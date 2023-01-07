У Джанкої помітили ешелон з бойовими машинами десанту рф у бік материкової України - журналіст

Цитата

«У Джанкої сьогодні (6 січня – ред.) помітили ешелон з 30-ма бойовими машинами десанту на платформах. Стоїть на рейках у бік материкової України. Незрозуміло, чи будуть його розвантажувати тут, або поженуть далі», - написав Цаплієнко.

Доповнення

Українська розвідка раніше повідомляла, що російська федерація почала передислоковувати на північ Криму нові військові підрозділи для утримання окупованих територій.

5 січня повідомлялося, що в окупованому Криму на заводі “Кримський титан” зафіксовано розміщення російської техніки та військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту (РХБЗ).