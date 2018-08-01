Во дворе в Харьковской области взорвался неизвестный предмет

Так, происшествие случилось ночью 31 июля, примерно в 1:30, в селе Гусинка Купянского района.

"Около 8:00 в районную полицию обратился 70-летний местный житель. Мужчина рассказал, что ночью неизвестные бросили во двор его домовладения предмет, в результате которого произошел взрыв. Пострадавший отметил, что во двор он вышел уже утром, где обнаружил возможные следы взрыва", - говорится в сообщении.

Пострадавших в результате происшествия нет.

На место инцидента выехали руководство и следственно-оперативная группа местной полиции, а также эксперты-взрывотехники. Во время осмотра обнаружили фрагменты гранаты "Ф-1". Вещественные доказательства направили на исследование.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины. Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства инцидента и причастных к нему лиц.

Напомним, возле магазина в Авдеевке неизвестный привел в действие взрывное устройство.