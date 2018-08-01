У дворі на Харківщині вибухнув невідомий предмет

Так, подія сталася вночі 31 липня, приблизно о 1:30, у селі Гусинка Куп’янського району.

"Близько 8:00 до районної поліції звернувся 70-річний місцевий житель. Чоловік розповів, що вночі невідомі кинули у двір його домоволодіння предмет, внаслідок якого стався вибух. Потерпілий зазначив, що на подвір’я він вийшов вже вранці, де виявив ймовірні сліди вибуху", - йдеться в повідомленні.

Постраждалих внаслідок події немає.

На місце інциденту виїхали керівництво та слідчо-оперативна група місцевої поліції, а також експерти-вибухотехніки. Під час огляду виявили фрагменти гранати "Ф-1". Речові докази направили на дослідження.

Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) КК України. Нині поліцейські встановлюють обставини інциденту та причетних до нього осіб.

Нагадаємо, біля крамниці в Авдіївці невідомий підірвав вибуховий пристрій.