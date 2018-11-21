В двух школах Киевской области подростки распылили слезоточивый газ
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. В школах города Васильков и Белая церковь Киевской области, сегодня в день на перемене в коридоре подростки распылили слезоточивый газ. Об этом сообщили УНН в отделе коммуникаций ГУНП в Киевской области.
"В двух школах в Василькове и Белой Церкви ученики распылили слезоточивый газ во время перерыва", - сообщили в полиции.
Правоохранители отметили, что в результате распыления газа в г. Васильков эвакуировали школьников из 22 классов, в пгт. Белая Церковь эвакуация не проводилась, но там удалось установить и задержать двух учеников 9 класса. В частности выяснилось, что один из них принес баллончик с газом, а другой на перемене выхватил его и распылил жидкость.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве трое подростков распиливали в лицо прохожим женщинам газ
В обоих случаях никого не госпитализировали, никто не пострадал.
На родителей указанных учеников будет составлено административные протоколы. Лица других - в Василькове устанавливаются.
Напомним, в одной из школ Запорожья, в столовой, распылили газ из баллончика.
Напомним, в одном из учебных заведений города Тараща (Киевская область) 15-летний парень распылил перцовый газ, в результате чего девять школьников доставили в местную больницу.