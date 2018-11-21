У двох школах Київщини підлітки розпилили сльозогінний газ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. У школах міста Васильків та Біла церква Київської області, сьогодні в день на перерві в коридорі підлітки розпилили сльозогінний газ. Про це УНН повідомили у відділі комунікацій ГУНП у Київській області.
"У двох школах у Василькові та Білій Церкві учні розпилили сльозогінний газ під час перерви", - повідомили у поліції.
Правоохоронці зауважили, що внаслідок розпилення газу у м. Васильків евакуювали школярів з 22 класів, у м. Біла Церква евакуація не здійснювалась, але там вдалося встановити та затримати двох учнів 9 класу. Зокрема з’ясувалось, що один з них приніс балончик з газом, а інший на перерві вихопив його і розпилив рідину.
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В обох випадках нікого не госпіталізовували, ніхто не постраждав.
На батьків вказаних учнів буде складено адміністративні протоколи. Особи інших – у Василькові встановлюються.
Нагадаємо, в одній зі шкіл Запоріжжя, у їдальні, розпилили газ із балончика.
Нагадаємо, в одному з навчальних закладів міста Тараща (Київська область) 15-річний хлопець розпилив перцевий газ, внаслідок чого дев’ятеро школярів доправили до місцевої лікарні.