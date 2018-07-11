В двух школах Днепра искали взрывчатку из-за детской шутки
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. Полиция проверяла две школы в Днепре из-за информации о минировании. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, передает УНН.
"10 июля около 16 на линию "102" позвонили и детским голосом сообщили, что в школе заложена бомба. Номер школы заявитель указал нечетко, поэтому полицейские решили обследовать две школы - № 33 и № 35", - говорится в сообщении.
К обследованию учебных заведений привлекли кинологов, взрывотехников, патрульных полицейских и чрезвычайников.
"Они осмотрели помещение заведения и прилегающую территорию. В результате никаких взрывоопасных предметов обнаружено не было", - отметили в полиции.
Кроме того, правоохранители установили, что в полицию звонил 9-летний житель г. Терновка, ученик 4-го класса местной школы.
"Мальчик рассказал, что таким образом решил пошутить. Сейчас родители и несовершеннолетний дают объяснения полиции", - сообщили в ГУНП.
Напомним, полицейские Киева задержали жителя Сумской области, который "заминировал" железнодорожную станцию.