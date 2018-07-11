У двох школах Дніпра шукали вибухівку через дитячий жарт
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. Поліція перевіряла дві школи у Дніпрі через інформацію про замінування. Про це повідомив відділ комунікації поліції Дніпропетровської області, передає УНН.
"10 липня близько 16-ї на лінію "102" зателефонували та дитячим голосом повідомили, що у школі закладено бомбу. Номер школи заявник вказав нечітко, тож поліцейські вирішили обстежити дві школи - № 33 та № 35", - йдеться в повідомленні.
До обстеження навчальних закладів залучили кінологів, вибухотехніків, патрульних поліцейських та надзвичайників.
"Вони оглянули приміщення закладу та прилеглу територію. В результаті жодних вибухонебезпечних предметів виявлено не було", - зазначили у поліції.
Крім того, правоохоронці встановили, що до поліції телефонував 9-річний житель м. Тернівка, учень 4-го класу місцевої школи.
"Хлопець розповів, що у такий спосіб вирішив пожартувати. Наразі батьки та неповнолітній дають пояснення поліції", - повідомили у ГУНП.
Нагадаємо, поліцейські Києва затримали мешканця Сумської області, який "замінував" залізничну станцію.