В дунайском устье украинский катер получил пробоину

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«В дунайском устье Быстрое в результате столкновения с неизвестным взрывным устройством получил пробоину лоцманский катер. Экипаж эвакуирован малым катером Морской охраны. Пострадавших нет, происшествия уточняются. Проход устьем Быстрые временно ограничен», – сообщил Назаров.

Кроме того, ОК «Юг» сообщили, что 17 боевых кораблей и катеров Черноморского флота РФ маневрируют в Черном море у крымского побережья от мыса Тарханкут до Новороссийска, среди них 6 носителей крылатых ракет «Калибр» (44 ракеты). Там также маневрируют 4 больших десантных корабля.