У дунайському гирлі український катер дістав пробоїну

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«В дунайському гирлі Бистре у результаті зіткненні з невідомомим вибуховим пристроєм отримав пробоїну лоцманський катер. Екіпаж евакуйовано малим катером Морської охорони. Постраждалих немає, обставини події уточнюються. Прохід гирлом Бистрим тимчасово обмежено», - повідомив Назаров.

Крім того, ОК «Південь» повідомили, що 17 бойових кораблів та катерів Чорноморського флоту РФ маневрують в Чорному морі поблизу кримського узбережжя від мису Тарханкут до Новоросійська, серед них 6 носіїв крилатих ракет «Калібр» (44 ракети). Там також маневрують 4 великих десантних кораблі.