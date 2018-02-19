У Дуды считают "естественным" ухудшение отношений с Украиной после закона о ИНП

"Мы должны исправить этот абсолютно беспрецедентный закон. Нельзя писать законы, в которых абсолютно неизвестно (о чем идет речь - ред.), потому что мы все поддерживаем то, чтобы нас, поляков, прекратили подозревать в массовых убийствах евреев", - сказала З.Ромашевская.

Она отметила, что в законе нет положения о запрете называть поляков виновниками Холокоста и использования определения "польские лагеря смерти".

З.Ромашевская прокомментировала также встречу польского вице-премьера, министра культуры Пйотра Глинского и вице-премьера Украины Павла Розенко. Она сказала, что сожалеет, что не был затронут вопрос о продолжении поисковых работ и эксгумаций, а также легализации мест памяти на территории Украины и Польши.

На ее взгляд, обновленный закон о ИНП "естественно" привел к ухудшению отношений с Украиной.

"Надо быть очень осторожным относительно того, какие национализмы нужно оправдывать, я какие нет, и вообще надо ли это делать. Можно ли иметь народ или нельзя, можно иметь государство или нет", - сказала она.

Она также выразила надежду, что этот закон будет изменен.

Как сообщал УНН, подписанные президентом Польши Анджеем Дудой изменения в закон об Институте национальной памяти опубликовали в официальном журнале законов Республики Польша.

Напомним, президент Польши Дуда подписал изменения в закон о ИНП 6 февраля. Согласно решению А.Дуды, изменения в течение недели должны поступить на рассмотрение в Конституционный суд.

Принятые в Польше изменения в закон о ИНП, предусматривающие наказание за обвинения поляков в Холокосте, а также за пропаганду "бандеровской идеологии", вызвали широкий резонанс, в частности, в Израиле, США, а также в Украине.