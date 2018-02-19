У Дуди вважають "природнім" погіршення відносин з Україною після закону про ІНП

“Ми повинні виправити цей абсолютно безпрецедентний закон. Не можна писати законів, у яких абсолютно невідомо (про що йдеться — ред.), бо ми усі підтримуємо те, аби нас, поляків, припинили підозрювати у масових вбивствах євреїв”, — сказала З.Ромашевська.

Вона зазначила, що у законі немає положення про заборону називати поляків винуватцями Голокосту та використання визачення “польські табори смерті”.

З.Ромашевська прокоментувала також зустріч польського віце-прем’єра, міністра культури Пйотра Ґлінського та віце-прем’єра України Павла Розенка. Вона сказала, що шкодує, що не було порушено питання щодо продовження пошукових робіт та ексгумацій, а також легалізації місць пам’яті на терені України і Польщі.

На її погляд, оновлений закон про ІНП “природно” призвів до погіршення відносин з Україною.

“Треба бути дуже обережним щодо того, які націоналізми потрібно виправдовувати, я які ні, і чи взагалі треба це робити. Чи можна мати народ, чи не можна, чи можна мати державу, чи не можна”, — сказала вона.

Вона також висловила надію, що цей закон буде змінено.

Як повідомляв УНН, підписані президентом Польщі Анджеєм Дудою зміни в закон про Інститут національної пам'яті опублікували в офіційному журналі законів Республіки Польща.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда підписав зміни в закон про ІНП 6 лютого. Згідно з рішенням А.Дуди, зміни протягом тижня повинні надійти на розгляд до Конституційного суду.

Прийняті в Польщі зміни в закон про ІНП, що передбачають покарання за звинувачення поляків у Голокості, а також за пропаганду "бандерівської ідеології", викликали широкий резонанс, зокрема, в Ізраїлі, США, а також в Україні.