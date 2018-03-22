В Дублине загорелся отель
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. В столице Ирландии загорелись несколько этажей отеля Metro Hotel. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.
“Пожар начался примерно в 20:00 по Гринвичу на 13-м этаже отеля, а затем распространился на другие этажи”, — отметили журналистам спасатели.
На месте работают 8 пожарных бригад. Данных о пострадавших и погибших нет.
Персонал и посетители отеля — успешно эвакуированы.
Как сообщал УНН, поезд с токсичными материалами сошел с рельсов в США.