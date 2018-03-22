У Дубліні загорівся готель

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КИЇВ. 22 березня. УНН. В столиці Ірландії загорілися кілька поверхів готелю Metro Hotel. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.

“Пожежа почалася приблизно о 20:00 за Грінвічем на 13-му поверсі готелю, а потім поширилася на інші поверхи”, — зазначили журналістам рятувальники.

На місці працюють 8 пожежних бригад. Даних про постраждалих та загиблих немає.

Персонал та відвідувачі готелю — успішно евакуйовані.

Як повідомляв УНН, поїзд з токсичними матеріалами зійшов з рейок в США.

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