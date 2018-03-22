У Дубліні загорівся готель
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. В столиці Ірландії загорілися кілька поверхів готелю Metro Hotel. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.
“Пожежа почалася приблизно о 20:00 за Грінвічем на 13-му поверсі готелю, а потім поширилася на інші поверхи”, — зазначили журналістам рятувальники.
На місці працюють 8 пожежних бригад. Даних про постраждалих та загиблих немає.
Персонал та відвідувачі готелю — успішно евакуйовані.
Як повідомляв УНН, поїзд з токсичними матеріалами зійшов з рейок в США.