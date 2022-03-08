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15 марта, 19:03 • 76955 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 118908 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 112105 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 106692 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 92950 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 92013 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 80569 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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В Дублине во время парада наций ирландские полицейские несли украинский флаг в первом ряду

В Дублине во время парада наций ирландские полицейские несли украинский флаг в первом ряду

Киев • УНН

 • 240494 просмотра

КИЕВ. 8 марта. УНН. В Дублине во время парада наций ирландские полицейские в знак солидарности с Украиной и украинцами несли сине-жёлты флаг в первом ряду колонны с 20-ти стран-участниц. Об этом сообщает УНН со ссылкой на МВД Украины.

Детали

Сегодня заместитель министра внутренних дел Украины Екатерина Павличенко выступила на открытии конференции IAWP-International Association of Women Police. Рассказала о вооруженной агрессии России против Украины и о преступлениях, которые российские солдаты ежедневно совершают против мирного населения на нашей территории.

Свою поддержку украинским защитникам и защитницам, среди других участников конференции, выразили министр юстиции Ирландии Helen Mc Entee и Президент Международной ассоциации женщин-полицейских Маргарет Фридл.

Цитата

"Украинский народ сегодня как никогда сплочен, мы поддерживаем друг друга и вместе боремся за мир. Страна-агрессор Россия ежедневно, ежеминутно посягает на жизнь мирных украинцев и территориальную целостность нашего суверенного государства. И украинские военные, Национальная полиция Украины, Национальная гвардия Украины, спасатели ГСЧС Украины, Государственная пограничная служба Украины, добровольцы и медики мужественно держат удар и достойно дают отпор врагу", - отметила Екатерина Павличенко.

Заместитель министра поблагодарила международную общность за содействие Украине в это нелегкое для всех время.

Напомним

Важно проявлять солидарность с Украиной, а не просто идти: в Ирландии откликнулись о дипломатах, которые оставляют Киев.

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