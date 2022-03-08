В Дублине во время парада наций ирландские полицейские несли украинский флаг в первом ряду
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. В Дублине во время парада наций ирландские полицейские в знак солидарности с Украиной и украинцами несли сине-жёлты флаг в первом ряду колонны с 20-ти стран-участниц. Об этом сообщает УНН со ссылкой на МВД Украины.
Детали
Сегодня заместитель министра внутренних дел Украины Екатерина Павличенко выступила на открытии конференции IAWP-International Association of Women Police. Рассказала о вооруженной агрессии России против Украины и о преступлениях, которые российские солдаты ежедневно совершают против мирного населения на нашей территории.
Свою поддержку украинским защитникам и защитницам, среди других участников конференции, выразили министр юстиции Ирландии Helen Mc Entee и Президент Международной ассоциации женщин-полицейских Маргарет Фридл.
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"Украинский народ сегодня как никогда сплочен, мы поддерживаем друг друга и вместе боремся за мир. Страна-агрессор Россия ежедневно, ежеминутно посягает на жизнь мирных украинцев и территориальную целостность нашего суверенного государства. И украинские военные, Национальная полиция Украины, Национальная гвардия Украины, спасатели ГСЧС Украины, Государственная пограничная служба Украины, добровольцы и медики мужественно держат удар и достойно дают отпор врагу", - отметила Екатерина Павличенко.
Заместитель министра поблагодарила международную общность за содействие Украине в это нелегкое для всех время.
Напомним
Важно проявлять солидарность с Украиной, а не просто идти: в Ирландии откликнулись о дипломатах, которые оставляют Киев.