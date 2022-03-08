У Дубліні під час параду націй ірландські поліцейські несли український прапор у першому ряді
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. У Дубліні під час параду націй ірландські поліцейські на знак солідарності з Україною та українцями несли синьо-живий прапор в першому ряду колони із 20-ти країн-учасниць. Про це повідомляє УНН з посиланням на МВС України.
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Сьогодні заступниця міністра внутрішніх справ України Катерина Павліченко виступила на відкритті конференції IAWP-International Association of Women Police. Розповіла про збройну агресію Росії проти України та про злочини, які російські солдати щодня вчиняють проти мирного населення на нашій території.
Свою підтримку українським захисникам та захисницям, серед інших учасників конференції, висловили міністр юстиції Ірландії Helen Mc Entee та Президент Міжнародної асоціації жінок-поліцейських Маргарет Фрідл.
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«Український народ сьогодні як ніколи згуртований, ми підтримуємо одне одного та разом боремося за Мир. Країна-агресор Росія щодня, щохвилини посягає на життя мирних українців та територіальну цілісність нашої суверенної держави. Та українські військові, Національна поліція України, Національна гвардія України, рятувальники ДСНС України, прикордонники Державна прикордонна служба України, добровольці та медики мужньо тримають удар та гідно дають відсіч ворогу», - зазначила Катерина Павліченко.
Заступниця міністра подякувала міжнародній спільності за сприяння Україні у цей нелегкий для всіх час.
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Важливо виявляти солідарність з Україною, а не просто йти: в Ірландії відгукнулися про дипломатів, які залишають Київ.