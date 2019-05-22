В ДТП погиб полицейский, еще один травмирован
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. В дорожно-транспортном происшествии в Днепропетровской области погибли два человека, один из которых - полицейский, еще один правоохранитель травмирован. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.
ДТП произошло 22 мая в 00:25 на автодороге вблизи села Ивашиновка Пятихатского района. Предварительно установлено, что автомобиль Kia Magentis съехал с трассы в кювет, врезался в дерево и загорелся.
"В результате ДТП смертельные травмы получили инспектор сектора реагирования патрульной полиции Желтоводского ОП Сергей Кришин и местный житель. Также с тяжелыми травмами в больницу доставлен еще один полицейский сектора реагирования патрульной полиции Желтоводского ОП Виталий Махоня", - отметили в полиции.
Как установлено, в момент ДТП сотрудники полиции находились вне службы.
Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.
Напомним, водитель с гранатой и пистолетом попал в ДТП, машина сгорела.