У ДТП загинув поліцейський, ще одного травмовано

КИЇВ. 22 травня. УНН. У дорожньо-транспортній пригоді на Дніпропетровщині загинули двоє людей, один з яких - поліцейський, ще один правоохоронець травмований. Про це УНН повідомляє з посиланням на Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.