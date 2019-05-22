У ДТП загинув поліцейський, ще одного травмовано
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. У дорожньо-транспортній пригоді на Дніпропетровщині загинули двоє людей, один з яких - поліцейський, ще один правоохоронець травмований. Про це УНН повідомляє з посиланням на Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.
ДТП сталася 22 травня о 00:25 на автошляху поблизу села Івашинівка П’ятихатського району. Попередньо встановлено, що автомобіль Kia Magentis з’їхав з траси у кювет, врізався у дерево та загорівся.
"Внаслідок ДТП смертельні травми отримали інспектор сектору реагування патрульної поліції Жовтоводського ВП Сергій Кришин та місцевий житель. Також з тяжкими травмами до лікарні доставлений ще один поліцейський сектору реагування патрульної поліції Жовтоводського ВП Віталій Махоня", - зазначили у поліції.
Як встановлено, в момент ДТП співробітники поліції перебували поза службою.
Наразі поліція встановлює усі обставини події.
Нагадаємо, водій з гранатою і пістолетом потрапив у ДТП, машина згоріла.