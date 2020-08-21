В ДТП погиб капитан киевской патрульной полиции
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. В ДТП возле села Мила Киевской области погиб патрульный управления патрульной полиции в городе Киеве, капитан полиции Иван Подольский. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram канал патрульной полиции Киева.
"Нашу большую полицейскую семью поразило внезапное горе - сегодня в ДТП погиб патрульный управления патрульной полиции в городе Киеве, капитан полиции Иван Подольский. Иван вступил в ряды патрульной полиции в 2015 году, до этого работал участковым, с честью и достоинством верно служил украинскому народу. Возле села Мила Киевской области, Иван попал в ДТП на своем автомобиле. К сожалению, эта поездка стала последней в его жизни. Предварительно, автомобиль Isuzu создал аварийную ситуацию, в результате чего Volkswagen под управлением патрульного, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Ивану Подольскому было всего 33 года, без отца осталась маленькая дочь.
Напомним, в Одессе по дороге на вызов полицейские попали в ДТП.